أوضح الدكتور أندريه تاراسوف، الأستاذ المشارك بمعهد الطب وعلوم الحياة في جامعة البلطيق الفيدرالية، أن فيتامين D هو الفيتامين الأكثر نقصا خلال فصل الشتاء، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى قلة التعرض لأشعة الشمس، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

أسباب النقص في الشتاء

يشدد الدكتور تاراسوف على أن نقص فيتامين D يصبح أكثر وضوحا في الشتاء وبعده، حيث لا تكفي أشعة الشمس لتوليد الفيتامين في الجلد، ويحتاج الجسم إلى بذل طاقة إضافية للتكيف مع البرد والصقيع.

وأظهرت الدراسات أن هذا النقص يزداد سوءا بعد انتهاء الشتاء.

وتابع قائلا: "أجرينا دراسة على طلاب جامعتنا لفحص مستويات فيتامين D، في الربيع، كان مستوى الفيتامين أقل بكثير مقارنة بفصل الشتاء، وكان النقص حادا عند الكثيرين".

أهمية فيتامين D للجسم

يؤدي هذا الفيتامين المهم دورا أساسيا في صحة العظام ومنظومة المناعة.

ويشير الدكتور تاراسوف إلى أن نقص هذا الفيتامين خلال الربيع يؤدي إلى ضعف قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات والبكتيريا، ما يجعله أكثر عرضة للأمراض.

تأثير النقص على الصحة النفسية

أضاف أن نقص فيتامين D يؤثر على الصحة النفسية، حيث لوحظ ارتباط مباشر بين انخفاض مستويات الفيتامين وظهور أعراض مثل القلق والاكتئاب.

وأكدت نتائج الدراسة أن شدة هذه الأعراض كانت مرتبطة بمستوى الفيتامين في الجسم.

