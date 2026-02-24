كتب ـ رمضان يونس:

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، تفاصيل صادمة في جريمة النقاب التي دارت في شارع "زنين" و التي راح ضحيتها سيدة بولاق "هناء" على يد نجل شقيقتها و ابن عمه الذين تنكروا في نقاب واتما جريمتهما كونهما أثيرا للديون.

"حسن" الشهير بـ" إسلام" أقر في تحقيقات النيابة العامة المُجراة معه، أنه رسم خطة ماكرة لتنفيذ لنهب خالته "هناء" (موظفة)، زاعما أن ما تمتلكه خالته من الذهب سيحل أزمته كونه أثير الديون.

وعن تنفيذ أول مراحل تنفيذ العملية، زار "حسن" منزل خالته على غير عادته ليس لوصال الود بل لسرقة "مفتاح" العقار الذي تقطن فيه، لتسهيل عملية دخوله، مؤكدًا أنه غافل خالته في المفتاح بعد أن طلب منها إحضار له طعامًا تعده بيدها، كونه المفتاح الذي كان يملكه حين كان مستأجرًا مدخل العقار لتخزين بضاعته فقده.

وأكد مندوب المبيعات في التحقيقات، أنه في يوم الواقعة، ارتدى زي نسائي ونقاب واصطحب نجل عمه "عماد" و استقلا "توك توك" وذهبا إلى منزل "هناء"، لتنفيذ خطتهما بعدما تأكد أن زوج الخالة ونجلها ذهابا لعملهما، موضحًا أنه فتح باب العقار بالمفتاح الذي سرقة من الشقة.

وأوضح"إسلام" أنه صعد إلى شقة خالته وطرق الباب وحين فتحت له نجلة خالته "إسراء" (طالبة جامعية) أدعي أنه ساكن جديد في العقار، ثم انقض على الطالبة ضربا وكمم فاها بلاصق طبي حتى لا تصرخ وتكشف خطته، وكبل يديها رفقة نجل عمه "عماد" بحبل أعدا سلفا للجريمة، ثم وضعها في غرفة. داخل الشقة.

وتابع" إسلام" في اعترافاته، أنه انتظر خروج خالته "هناء" من المرحاض، و حين رأته المجني عليها حاولت الهرب لكن المتهمان انقضا عليها خنقًا حتى فارقت الحياة، ثم تركها في الغرفة وسرقا المشغولات الذهبية ولاذا بالفرار دون أن يكتشفهما أحد.

وذكر"إسلام" أنه بعدما نفذ جريمته، هاتفه خاله ليخبره بما جرى مع خالته "هناء"، موضحًا أنه لم يتظاهر أمام الأسرة بأي شيء حتي لا ينكشف أمره.