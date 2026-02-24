مياه الأمطار تُغرِق خيام النازحين في مواصي خان يونس



وكالات

تعرضت خيام النازحين في مواصي خان يونس، جنوبي قطاع غزة، للغرق بفعل الأمطار، وفق ما أعلنه الدفاع المدني بمحفظة رفح، اليوم الثلاثاء.

وقال الدفاع المدني، في بيان: "طواقمنا تتلقى نداءات استغاثة عدة حول غرق خيام للنازحين الليلة بفعل شدة الأمطار، وتنقذ عددًا من العائلات بعد غرق خيامها في مواصي خان يونس، جنوبي القطاع".

وفي يناير الماضي، تعرض قطاع غزة لمنخفض جوي فاقم من معاناة النازحين بالقطاع مع اشتداد الرياح، لا سيما وأن نحو مليوني فلسطيني يعيشون في خيام مهترئة لا تقيهم برد الشتاء.

وتفاقمت المعاناة الإنسانية للنازحين الفلسطينيين في قطاع غزة مع وصول منخفض جوي حاد، تصاحبه رياح شديدة وأمطار غزيرة تسببت في غرق الخيام وتهديد حياة السكان.

وتدهورت حالة النازحين واهتراء خيامهم، وغياب مقومات الحياة ووسائل التدفئة التي يواجهون بها برد الشتاء.

وبات النازحين في منطقة ميناء مدينة غزة عاجزين عن النوم نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح القوية، كما أنهم يعيشون في خيام بالية، ويعانون نقص المساعدات التي تضم وسائل معيشة وسكن، وفقا للغد.