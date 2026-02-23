إعلان

دراسة: هذه النبتة قد تحمي الدماغ من الالتهابات

كتب : سيد متولي

07:00 ص 23/02/2026

كشفت دراسة علمية حديثة أن نبات المليسة، المعروف بحبق الليمون، يحتوي على مركبات طبيعية قد تسهم في دعم صحة الدماغ والحد من الالتهابات العصبية.

و أجرى الباحثون تحليلا دقيقًا لمكونات هذا النبات، وتبين أنه غني بأحماض مثل الروزمارينيك والكلوروجينيك والكافيين والكافياريك، وهي مركبات تتميز بخصائصها المضادة للأكسدة، ما يساعد في حماية الجسم والجهاز العصبي من الأضرار الناتجة عن الالتهاب والإجهاد التأكسدي، بحسب لينتا.رو.

وأظهرت التجارب التي أُجريت على الفئران أن مستخلص المليسة ساعد في حماية خلايا منطقة ما تحت المهاد (الهيبوثالاموس) من التلف الناتج عن بيروكسيد الهيدروجين، كما ساهم في خفض التعبير الجيني لبعض العوامل المرتبطة بالالتهاب مثل TNF-α وNOS-2، وفي الوقت نفسه عزز مستويات العامل المغذي للدماغ (BDNF)، وهو بروتين يلعب دورا في بقاء الخلايا العصبية وتعزيز مرونتها.

وفي تجارب أخرى على خلايا عصبية مأخوذة من الفئران، تمكن المستخلص من تقليل التعبير الجيني لكل من إنترلوكين-6 (IL-6) وإنزيم أستيل كولين إستراز، وهما من المؤشرات الحيوية المرتبطة بالالتهابات والتراجع المعرفي.

ورغم هذه النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون أن الحديث عن فوائد سريرية مؤكدة لا يزال مبكرا، إلا أن المعطيات الحالية تشير إلى إمكانية الاستفادة من المليسة في تطوير مكملات غذائية ومنتجات تدعم وظائف الدماغ وتعزز الصحة الإدراكية.

نبات المليسة

