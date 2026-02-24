كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن مدى تسبب سد النهضة الإثيوبي في زيادة النشاط الزلزالي بالهضبة الإثيوبية خاصة في منطقة الأخدود الإثيوبي وذلك بعد احتجاز بحيرته لأكثر من 60 مليار متر مكعب من المياه.

وقال "شراقي"، لمصراوي، إن معدلات أرقام الزلازل بمنطقة سد النهضة، شهدت ارتفاعًا كبيرًا بعد بناء السد حيث كانت إثيوبيا تسجل حوالي 5 زلازل سنويًا في فترة ما قبل بناء سد النهضة، وبعد بناء السد سجلت إثيوبيا 286 زلزال الأمر الذي يظهر فارق كبير في النشاط الزلزالي بالمنطقة.

وأوضح أن ارتفاع النشاط الزلزالي بالمنطقة الإثيوبية يرجع لتسرب المياه في الشقوق والفواصل الأرضية بقاع البحيرة مما يعمل على تحرك الصخور الأرضية فينتج زلزال ما بين الحين والآخر مشيرا إلى أن بعض الدراسات أشارت تسرب ما يقرب من 6.5 مليار متر مكعب من بحيرة سد النهضة لقاع البحيرة.

وحول مدى تأثير تلك الزلازل على السد قال شراقي" حتى الآن معظم الزلازل تقع في مناطق بعيدة عن السد لكن من الوارد جدا حدوث زلزال بمنطقة السد خاصة أن منطقة السد معروفة بنشاطها الزلزالي".

