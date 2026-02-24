كيم جونج أون: لا يعيقنا أي تغير أمني وتقدم كوريا الشمالية مستمر



وكالات

أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أنه لا يمكن لأي تحد أو تغيير في الوضع أن يؤخر تقدمنا، حسب وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم.

قال كيم أمام مؤتمر حزب العمال الكوري الحاكم وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "لا يمكن لأي تحد أو تغيير في الوضع أن يؤخر أو يعيق تقدمنا".

ودعا كيم إلى مزيد من الجرأة في التغلب على التخلف والممارسات الشريرة والقضاء عليها في خطابه "الختامي" أمام المؤتمر، وفقا لوكالة الأنباء المركزية.

وبحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد تجنب كيم الإشارة إلى كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة رغم مبادراتهما الدبلوماسية، في ندرة تفسر بمراقبة بيونج يانج للوضع الدولي المتقلب، خاصة قمة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بيج المرتقبة في أبريل"، وفق اعتقادها.

​في غضون ذلك، دعا كيم إلى ثورة في الأيديولوجيا والتكنولوجيا والثقافة، مؤكدا الاعتماد على القدرات الذاتية لتحقيق تنمية اشتراكية، مع مناقشات مستمرة حول الصناعة والزراعة والجيش والعلاقات الخارجية في المؤتمر الذي افتتح الخميس الماضي.

وقال: "بعد 10 أو 20 عاما، إذا واصلنا العمل بثبات من أجل تنمية الدولة وتحسين رفاهية الشعب بالطريقة الحالية للنضال، فسنتمكن بالتأكيد من تغيير البلد بأكمله وتحسين مستويات معيشة جميع أفراد الشعب"، وفقا لروسيا اليوم.