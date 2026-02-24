سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 23-2-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا ل "مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24-2-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8000 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7000 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6000 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4670 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3335 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 248830 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 56000 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.