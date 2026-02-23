هل يزيد فيروس الورم الحليمي خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان؟
كتب : سيد متولي
فيروس الورم الحليمي البشري
كشف الدكتور رادمير أخميروف، أخصائي الأورام النسائية، أن تعدد الشركاء الجنسيين يزيد من خطر الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري .
وأكد أن فيروس الورم الحليمي البشري يزيد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان، بما في ذلك سرطان الحلق، بحسب لينتا رو.
وأضاف:"فيروس الورم الحليمي البشري لم يعد مشكلة نسائية فقط، فهو لا يشكل خطرا على عنق الرحم، كما يعلم الكثيرون، بل يرتبط أيضا بسرطان البلعوم الفموي".
وأشار الطبيب إلى أن السلالة السادسة عشرة من فيروس الورم الحليمي البشري، المسببة للسرطان، ترتبط بشكل أساسي بسرطان الحلق لدى كل من النساء والرجال.
وأشار أخميروف إلى أن تطعيم الفتيات ضد فيروس الورم الحليمي البشري في الوقت المناسب يقلل بشكل كبير من خطر إصابتهن بسرطان عنق الرحم في المستقبل.
