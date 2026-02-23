إعلان

هل يزيد فيروس الورم الحليمي خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان؟

كتب : سيد متولي

05:00 ص 23/02/2026

فيروس الورم الحليمي البشري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور رادمير أخميروف، أخصائي الأورام النسائية، أن تعدد الشركاء الجنسيين يزيد من خطر الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري .

وأكد أن فيروس الورم الحليمي البشري يزيد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان، بما في ذلك سرطان الحلق، بحسب لينتا رو.

وأضاف:"فيروس الورم الحليمي البشري لم يعد مشكلة نسائية فقط، فهو لا يشكل خطرا على عنق الرحم، كما يعلم الكثيرون، بل يرتبط أيضا بسرطان البلعوم الفموي".

وأشار الطبيب إلى أن السلالة السادسة عشرة من فيروس الورم الحليمي البشري، المسببة للسرطان، ترتبط بشكل أساسي بسرطان الحلق لدى كل من النساء والرجال.

وأشار أخميروف إلى أن تطعيم الفتيات ضد فيروس الورم الحليمي البشري في الوقت المناسب يقلل بشكل كبير من خطر إصابتهن بسرطان عنق الرحم في المستقبل.

اقرأ أيضا:

من الضحك إلى الشماتة.. لماذا يجذب برنامج رامز جلال الجمهور كل موسم؟

احذر.. علامات إذا ظهرت عليك في رمضان تدل على سرطان الكبد

انتبه في رمضان.. آلام الظهر مؤشر على الإصابة بمرض قاتل صامت

انتبه في رمضان.. علامات خفية تدل على انسداد شرايين الساق

سلي صيامك.. كيف ينام الطيارون خلال الرحلات الطويلة؟

الورم الحليمي السرطان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من الألم إلى الفرح.. هاني يونس يكشف لـ"كلم ربنا" ابتلاءاته مع بناته الأربع
أخبار وتقارير

من الألم إلى الفرح.. هاني يونس يكشف لـ"كلم ربنا" ابتلاءاته مع بناته الأربع
التصريح بدفن القمص تادرس عطية بعد مصرعه إثر سقوطه من عقار بالإسكندرية
أخبار المحافظات

التصريح بدفن القمص تادرس عطية بعد مصرعه إثر سقوطه من عقار بالإسكندرية
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 23-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 23-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
محمد سلام مخرج لأول مرة: رحلة ممتعة وتحدي جديد
دراما و تليفزيون

محمد سلام مخرج لأول مرة: رحلة ممتعة وتحدي جديد
متى يجب إفطار مريض الأورام والسرطان فورًا؟.. انتبه لهذه الحالات الـ5
جامعات ومعاهد

متى يجب إفطار مريض الأورام والسرطان فورًا؟.. انتبه لهذه الحالات الـ5

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طقس خامس أيام رمضان.. تحذير من حالة عدم استقرار وأمطار تصل القاهرة
أزمة بين العراق والكويت.. واستعدادات إيران للحرب وتراجع ترامب عن هجومه- (العالم في رمضان)