هل سبق لكِ أن حدقتِ في وجهك وتساءلتِ عن سبب مظهر بشرتكِ المتعب، أو شعركِ الخفيف، أو أن وجهكِ لم يعد مشرقًا كما كان؟ من السهل إلقاء اللوم على التقدم في السن أو الإجهاد، ولكن في بعض الأحيان، تكون هذه التغييرات بمثابة إشارة من جسمكِ لنقص الفيتامينات.

والفيتامينات ليست مجرد عناصر غذائية، بل هي بمثابة فريق العمل الذي يضمن نضارة بشرتكِ، وقوة شعركِ، وشعوركِ بأنكِ على طبيعتكِ، عندما ينقصكِ شيء من هذه العناصر الأساسية، غالبًا ما يكون وجهكِ وشعركِ أول ما يكشف الحقيقة، بحسب تايمز أوف إنديا.

إليك كيف تظهر أعراض نقص الفيتامينات على وجهك وشعرك:

فيتامين ب12: مشاكل البشرة الشاحبة والمتقشرة والشعر

يحافظ فيتامين ب12 على صحة خلايا بشرتك ويساعدها على التجدد، عند نقصه، قد تفقد بشرتك لونها وتبدو باهتة أو مائلة للاصفرار، أحيانًا قبل أن تلاحظي التعب، فيتامين ب12 يلعب دورًا في تصبغ الجلد أيضًا، لذا قد تلاحظين تفاوتًا في لون البشرة أو بقعًا داكنة.

لا يقتصر دور فيتامين ب12 على صحة بشرتك فحسب، بل له أهمية بالغة لشعرك أيضا، فعندما تنخفض مستوياته، قد يتباطأ نمو الشعر وقد يزداد تساقطه، ليس بالضرورة دفعة واحدة، بل تدريجيا، بالطبع، لتساقط الشعر أسباب عديدة، لكن انخفاض مستوى فيتامين ب12 يعد أحدها.

فيتامين د: جفاف الجلد وتقشره وتساقط الشعر

يساعد فيتامين د، المعروف بفيتامين الشمس، بشرتك على تجديد نفسها ويحافظ على نمو شعرك، انخفاض مستوياته يعني أن بشرتك قد تصبح جافة ومتقشرة، وقد تستغرق الجروح وقتًا طويلاً للشفاء، وقد يصبح شعرك خفيفًا أيضًا.

من السهل جدًا أن ينخفض مستوى فيتامين د في الجسم، خاصةً إذا كنت تقضي معظم وقتك في الداخل أو تعيش في مكان قليل التعرض لأشعة الشمس، لن تُصاب بالصلع فجأة، لكن ضعف بصيلات الشعر وبطء نموه قد يتسللان إليك تدريجيًا، خاصةً إذا لم تحصل على ما يكفي من فيتامين د من الطعام أو الشمس.

فيتامين سي: بشرة باهتة وشفاء بطيء

ما ستلاحظه:

بشرة خشنة ومتعرجة

الجروح التي تلتئم ببطء

الكدمات أو مشاكل اللثة التي تؤثر على ابتسامتك

فيتامين سي هو أساس صحة بشرتك، فهو يساعد على إنتاج الكولاجين، المادة التي تحافظ على نضارة بشرتك ونعومتها، دون كمية كافية منه، تفقد بشرتك إشراقتها، وتصبح خشنة، وتبدو متعبة.

فيتامين أ: الجفاف، والبقع الخشنة، وظهور البثور

فيتامين أ أساسي لتجديد خلايا الجلد، كما يحافظ على قوة جهاز المناعة، عند نقص هذا الفيتامين، يصبح الجلد جافا وخشنا، أو قد تظهر عليه بعض البثور، كحب الشباب أحيانا، ويعود ذلك إلى توقف دورة تجديد خلايا الجلد الطبيعية.

يساعد فيتامين أ أيضاً في تنظيم إفراز الزيوت، إذا انخفضت مستوياته، قد تصبح بشرتك متقشرة وباهتة، يوجد فيتامين أ في العديد من منتجات التجميل، لكن أفضل مصادره هي الأطعمة، مثل الجزر والبطاطا الحلوة والخضراوات الورقية.

فيتامين هـ: شعر ضعيف وبشرة تبدو متعبة

فيتامين (هـ) بمثابة حارس شخصي لبشرتك وفروة رأسك، فهو يحميها من التلف ويحافظ على تدفق الدم، في حال انخفاض مستواه، قد تلاحظين جفاف شعركِ وبهتانه وسهولة تكسره، وقد تبدو بشرتكِ جافة، تضعف بصيلات الشعر، وتتراجع دفاعات فروة رأسكِ، ما قد يسرع من تساقط الشعر أو ترققه.

تربط الدراسات نقص فيتامين (هـ) بضعف حاجز الجلد، مما يجعل من الصعب على وجهك وشعرك تحمل ضغوط الحياة اليومية.

الحديد والزنك: ليسا فيتامينات لكنهما عنصران أساسيان

الحديد والزنك ليسا من الفيتامينات، لكنهما لا يقلان أهمية عنهما في الحفاظ على جمالك، نقص الحديد قد يسبب شحوب البشرة وتقصف الشعر، لأن الحديد يساعد على نقل الأكسجين إلى الأنسجة، أما الزنك، فهو عنصر مهم آخر: فنقصه قد يسبب تقشر الجلد أو التهابه، وتساقط الشعر.

متى تزور الطبيب؟

لا تقتصر التغيرات الملحوظة في ملمس شعرك أو مظهر بشرتك على نقص الفيتامينات فقط، فالعمر، والتعرض لعوامل بيئية ضارة، وتقلبات مستويات الهرمونات، والاستعداد الوراثي، كلها عوامل قد تساهم في هذه التغيرات، إذا لاحظتِ نمطا من الجفاف المستمر، أو ترقق الشعر، أو تغيرات في ملمسه، أو تغيرات غير طبيعية في لون بشرتك، ينصح بشدة باستشارة طبيبك، يمكن لطبيبك إجراء فحص دم بسيط لتحديد مستويات فيتامين د، وفيتامين ب12، والحديد، وغيرها من العناصر الغذائية الأساسية، ومساعدتك في اكتشاف أي نقص في أقرب وقت ممكن.

