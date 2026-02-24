إعلان

نيويورك تايمز: تحويلات مالية بقيمة 1.7 مليار دولار إلى إيران

كتب : مصراوي

08:24 ص 24/02/2026

تحويلات مالية

وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر، إن منصة تداول العملات المشفرة "بينانس" اكتشفت تحويلات مالية بقيمة 1.7 مليار دولار تقريبا إلى إيران.

كتبت الصحيفة: "خلال العام الماضي، تمكن إيرانيون من الوصول إلى أكثر من 1500 حساب على منصة "باينانس".

وتم تحويل ما يقرب من 1.7 مليار دولار من حسابين على "باينانس" إلى منظمات إيرانية وهو ما قد يشكل انتهاكا للعقوبات الدولية.

وأشارت إلى أن الموظفين المسؤولين عن تحديد الانتهاكات على المنصة أبلغوا الإدارة بهذه المعلومات، ولكن نتيجة لذلك، تم إيقاف 4 مشاركين في التحقيق أو فصلهم بسبب كشفهم عن بيانات المستخدم السرية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم شركة "بينانس" راشيل كونلان، قولها إن الشركة لم تجد أي دليل على انتهاكات العقوبات في المعاملات المعنية، وفقا لروسيا اليوم.

