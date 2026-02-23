ترامب يحذر إيران وينفي معارضة "دان كين" لأي هجوم على طهران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تم تداول العديد من القصص من وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة تفيد بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، الذي يشار إليه أحيانًا باسم رازين، يعارض خوض حرب مع إيران.

وأكد ترامب عبر منشور له على منصة "تروث سوشيال" مساء الإثنين، إن القصة لا تنسب هذه الثروة الهائلة من المعرفة إلى أي شخص، وهي غير صحيحة بنسبة 100٪.

وأشار ترامب إلى أن الجنرال كين، مثلنا جميعًا، لا يرغب في رؤية الحرب، ولكن إذا تم اتخاذ قرار بمواجهة إيران على المستوى العسكري، فهو يرى أن ذلك سيكون أمرًا يمكن الفوز به بسهولة.

وأوضح ترامب أن "الجنرال كين يعرف إيران جيدًا لأنه كان مسؤولًا عن Midnight Hammer، الهجوم على التطوير النووي الإيراني. لم يعد هذا تطورًا، بل تم تفجيره إلى أشلاء بواسطة قاذفاتنا العظيمة من طراز B-2".

وأضاف ترامب "أن رازين كين مقاتل عظيم، ويمثل أقوى جيش في أي مكان في العالم، ولم يتحدث عن عدم هجوم على إيران، أو حتى الضربات المحدودة المزيفة التي كنت أقرأ عنها، فهو يعرف شيئًا واحدًا فقط، وهو كيفية الفوز، وإذا طُلب منه القيام بذلك فسوف يقود المجموعة".

ونوه ترامب إلى أن كل ما كُتب عن حرب محتملة مع إيران تمت كتابته بشكل غير صحيح، وبشكل مقصود.

وشدد ترامب على أن قرار خوض الهجوم على إيران في يده هو، قائلا: "أنا من يتخذ القرار، وأفضل أن نتوصل إلى اتفاق بدلًا من عدم التوصل إليه".

وحذر ترامب إيران من عدم الوصول إلى اتفاق، قائلا: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق فسيكون يومًا سيئًا للغاية بالنسبة لهذا البلد، وللأسف الشديد لشعبه، لأنهم عظماء ورائعون، وشيء مثل هذا لم يكن ينبغي أن يحدث لهم أبدًا".