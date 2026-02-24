إعلان

في الذكرى السادسة لوفاته.. فتح ضريح مبارك غدًا لاستقبال الزائرين

كتب : عمرو صالح

08:00 ص 24/02/2026

الرئيس الراحل محمد حسني مبارك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، فتح ضريحه غدًا الأربعاء لاستقبال الزائرين وذلك بالتزامن مع الذكرى السادسة لوفاته والتي تحل فى 25 فبراير من كل عام.

وقال حسن الغندور أحد مؤسسي حملة أبناء مبارك، في تصريحات صحفية له إن عددًا من أسرة مبارك ومحبيه سيذهبون إلى المقبرة ليكونوا في استقبال الزائرين، مشيرًا إلى أن مبارك أحد قادة حرب أكتوبر الكبار بقيادته لسلاح الجو خلال حرب السادس من أكتوبر.

وتابع: ومنذ رحيله في فبراير 2020 يحرص أبناء الرئيس الراحل وزوجته على فتح مقبرته مرتين في العام إحداهما في ذكرى نصر أكتوبر والثانية في ذكرى وفاته.

وتوفى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في الخامس والعشرين من فبراير عام 2020، عن عمر ناهز الـ92 عامًا، بعد صراع مع المرض.

حسنى مبارك من مواليد كفر المصيلحة في محافظة المنوفية وحسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من أكتوبر عام 1981 خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، حتى فبراير 2011 بعد تنحيه عن الحكم بعد اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتسليمه السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد حسني مبارك الرئيس مبارك ذكرى وفاة مبارك ضريح الرئيس مبارك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد ومكان جنازة إسلام رضا إسماعيل شقيق الفنانة زينة
دراما و تليفزيون

موعد ومكان جنازة إسلام رضا إسماعيل شقيق الفنانة زينة
صحتك في رمضان.. 6 عادات تخفض الكوليسترول الضار
رمضان ستايل

صحتك في رمضان.. 6 عادات تخفض الكوليسترول الضار
قبل 4 شهور | شاهد حماس الفنان إياد نصار وتوقعاته لمسلسل صحاب الأرض
فيديوهات رمضان

قبل 4 شهور | شاهد حماس الفنان إياد نصار وتوقعاته لمسلسل صحاب الأرض
قرار جديد بشأن محمد عواد في الزمالك بعد انتهاء التحقيقات
رياضة محلية

قرار جديد بشأن محمد عواد في الزمالك بعد انتهاء التحقيقات
ترامب يحذر إيران وينفي معارضة "دان كين" لأي هجوم على طهران
شئون عربية و دولية

ترامب يحذر إيران وينفي معارضة "دان كين" لأي هجوم على طهران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني