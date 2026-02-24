قرار جديد بشأن محمد عواد في الزمالك بعد انتهاء التحقيقات

تقرر أن يعود الحارس محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لنادي الزمالك، للتدريبات الجماعية، عقب مواجهة زد المقبلة.

وجاء ذلك، بعد التحقيق الذي خضع له الحارس داخل النادي بشأن اعتراضه على الجلوس على مقاعد البدلاء، وما تبع ذلك من قرار تغريمه وإيقافه عن التدريبات الجماعية.

وكشف مصدر مطلع أن الحارس سيتم تجهيزه للمشاركة في المباراة المرتقبة أمام بيراميدز المقرر لها يوم 1 مارس، في قمة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح أن الحارس حصل على وعد من إدارة الكرة بالاكتفاء بنسبة 50% فقط من قيمة الغرامة، حال التزامه بالأنظمة والتعليمات خلال الفترة المقبلة، ما يعكس حرص الإدارة على إعادة الاستقرار للفريق قبل المواجهات الحاسمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة زد اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز، حيث يسعى الفريق للحفاظ على انطلاقته الإيجابية في سباق القمة.