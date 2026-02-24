إعلان

لليوم الثاني.. استمرار حريق غابات ميريانج في كوريا الجنوبية

كتب : مصراوي

08:21 ص 24/02/2026

حريق غابات ميريانج

وكالات

يتواصل حريق الغابات في مدينة ميريانج جنوب شرقي كوريا الجنوبية ليومه الثاني، مع جهود مكثفة من رجال الإطفاء ومسؤولي الغابات لاحتوائه منذ بزوغ الفجر.

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد سيطرت الفرق على 51% من الحريق (2.95 كم من 5.8 كم) بعد 13 ساعة من اندلاعه على تلة تبعد 280 كم عن سيئول، مع إخلاء 184 شخصا من قرى ومستشفيات دون إصابات، وأضرار بـ124 هكتارا.

وجرى حشد أكثر من 600 إطفائي و160 سيارة، مع خطة لإرسال 31 مروحية بعد شروق الشمس، ورفع مستوى الاستعداد الوطني إلى المستوى الثاني بعد تعبئة فرق الإطفاء على مستوى البلاد، وفقا لروسيا اليوم.

حريق غابات ميريانج كوريا الجنوبية حريق كوريا الجنوبية غابات ميريانج

