إعلان

الشرطة تعتقل رجلين بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس الصربي

كتب : مصراوي

08:18 ص 24/02/2026

الرئيس الصربي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الصربية، أن الشرطة ألقت القبض على رجلين في مدينة كرالييفو، كانا يخططان، لتغيير السلطة بالعنف من خلال اغتيال الرئيس ألكسندر فوتشيتش وعائلته.

ونفذت الشرطة، بالتعاون مع عناصر من جهاز الأمن والاستخبارات، عملية اعتقال في مدينة كرالييفو، التي تبعد 200 كيلومتر جنوب غرب العاصمة بلجراد.

ويشتبه في أن الرجلين، المولودين عامي 1975 و1983، كانا يخططان لاغتيال فوتشيتش

وجاء في بيان الداخلية الصربية: "يشتبه في أنهم اتفقا، بين ديسمبر 2025 وفبراير 2026، على التغيير العنيف للنظام الدستوري في صربيا والإطاحة بأعلى هيئات الدولة، وعلى حيازة الأسلحة والاعتداء على حياة وصحة رئيس جمهورية صربيا وزوجته وأطفاله، بطريقة تحرمهم من حياتهم، وكذلك على موظفي وزارة الداخلية الصربية بإلحاق الأذى الجسدي بهم".

ولم تتحدث الوزارة عن العثور على أي أسلحة أو مركبات أو معدات بحوزة المشتبه بهما، وتم احتجازهما لمدة 48 ساعة، وتم تحويل القضية إلى مكتب المدعي العام الأعلى في كرالييفو.

وتكررت التقارير في السنوات الأخيرة عن مؤامرات اغتيال محتملة وتهديدات ضد فوتشيتش، وقد تحدث هو نفسه مرارا عن هذه القضية، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الصربي اغتيال الرئيس الصربي صربيا الداخلية الصربية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار جديد بشأن محمد عواد في الزمالك بعد انتهاء التحقيقات
رياضة محلية

قرار جديد بشأن محمد عواد في الزمالك بعد انتهاء التحقيقات
ترامب يحذر إيران وينفي معارضة "دان كين" لأي هجوم على طهران
شئون عربية و دولية

ترامب يحذر إيران وينفي معارضة "دان كين" لأي هجوم على طهران
إسرائيل غاضبة مما رواه المصريون عن "صحاب الأرض"
دراما و تليفزيون

إسرائيل غاضبة مما رواه المصريون عن "صحاب الأرض"
يعاني من مرض نادر.. حكاية شاب عاش عمره هاربا من الشمس
علاقات

يعاني من مرض نادر.. حكاية شاب عاش عمره هاربا من الشمس

في الذكرى السادسة لوفاته.. فتح ضريح مبارك غدًا لاستقبال الزائرين
أخبار مصر

في الذكرى السادسة لوفاته.. فتح ضريح مبارك غدًا لاستقبال الزائرين

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني