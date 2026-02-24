الشرطة تعتقل رجلين بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس الصربي



وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الصربية، أن الشرطة ألقت القبض على رجلين في مدينة كرالييفو، كانا يخططان، لتغيير السلطة بالعنف من خلال اغتيال الرئيس ألكسندر فوتشيتش وعائلته.

ونفذت الشرطة، بالتعاون مع عناصر من جهاز الأمن والاستخبارات، عملية اعتقال في مدينة كرالييفو، التي تبعد 200 كيلومتر جنوب غرب العاصمة بلجراد.

ويشتبه في أن الرجلين، المولودين عامي 1975 و1983، كانا يخططان لاغتيال فوتشيتش

وجاء في بيان الداخلية الصربية: "يشتبه في أنهم اتفقا، بين ديسمبر 2025 وفبراير 2026، على التغيير العنيف للنظام الدستوري في صربيا والإطاحة بأعلى هيئات الدولة، وعلى حيازة الأسلحة والاعتداء على حياة وصحة رئيس جمهورية صربيا وزوجته وأطفاله، بطريقة تحرمهم من حياتهم، وكذلك على موظفي وزارة الداخلية الصربية بإلحاق الأذى الجسدي بهم".

ولم تتحدث الوزارة عن العثور على أي أسلحة أو مركبات أو معدات بحوزة المشتبه بهما، وتم احتجازهما لمدة 48 ساعة، وتم تحويل القضية إلى مكتب المدعي العام الأعلى في كرالييفو.

وتكررت التقارير في السنوات الأخيرة عن مؤامرات اغتيال محتملة وتهديدات ضد فوتشيتش، وقد تحدث هو نفسه مرارا عن هذه القضية، وفقا لروسيا اليوم.