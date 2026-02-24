الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع مع ارتفاع الدولار



وكالات

انخفضت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أكثر من 3 أسابيع، اليوم الثلاثاء، إذ بدد الضغط الناجم عن ارتفاع الدولار الدعم الناتج عن ضبابية الرسوم الجمركية الأميركية والتوتر بين واشنطن وطهران.

وبحلول الساعة 01:25 بتوقيت جرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 5150.38 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع في وقت سابق من اليوم.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.1% إلى 5170.70 دولار.

وارتفع الدولار مما جعل المعدن المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تفاوضت عليها بالآونة الأخيرة مع الولايات المتحدة بعد أن ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها، قائلا إن سيفرض على تلك الدول رسوما أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية مختلفة.

وقال عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر، إنه منفتح على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع مارس إذا أشارت بيانات الوظائف القادمة لشهر فبراير إلى أن سوق العمل تحولت إلى أساس أكثر صلابة بعد عام 2025 الضعيف.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليا خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس 3 مرات هذا العام.

وتراجعت أسواق الأسهم الآسيوية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، إذ أثار انخفاض وول ستريت خلال الليل قلق المستثمرين، وتضررت المعنويات بسبب تزايد عدم اليقين بشأن سياسة ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية وتصاعد الاضطرابات الجيوسياسية.

وقال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية، أمس الإثنين، إن الوزارة تسحب الموظفين غير الأساسيين وأفراد أسرهم من السفارة الأمريكية لدى بيروت، وسط مخاوف متزايدة من خطر نشوب صراع عسكري مع إيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.1% إلى 85.50 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين بالجلسة الماضية.

وانخفض سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.9% إلى 2092.31 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم 2.1% إلى 1706.50 دولار، وفقا للغد.