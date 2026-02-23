كتب- أحمد الخطيب:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 23-2-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا ل "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 عند 4650 جنيهًا للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 نحو 5978 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6975 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 7971 جنيهات للجرام.



سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 55800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79710 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 247898 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 398550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا



وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.97% إلى نحو 5207 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.