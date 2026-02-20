رغم أن الكثيرين يصنفون الخيار كخضار، إلا أنه فاكهة غنية بالماء والفيتامينات، ويقدم فوائد كبيرة لصحة الجسم، خصوصًا المثانة والجهاز البولي.

ويمتاز الخيار بنسبة ماء تقارب 96٪، ما يجعله من أفضل الأطعمة لترطيب الجسم، ويساعد على تنظيم حرارة الجسم، ودعم المفاصل، وتحسين النوم، وتعزيز المزاج والذاكرة.

كما أن الخيار منخفض السعرات والدهون والكوليسترول والصوديوم، ما يجعله خيارا صحيا لأي نظام غذائي، بحسب موقع فيري ويل هيلث.

ويحتوي الخيار أيضا على البوتاسيوم الذي يساهم في خفض ضغط الدم وتقليل العبء على الكليتين، ما يدعم صحة المثانة والكلى، لذا، يمكن اعتباره إضافة رائعة إلى النظام الغذائي اليومي لتعويض نقص السوائل والحفاظ على رطوبة الجسم، إلى جانب شرب الماء.