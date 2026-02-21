كتب- صابر المحلاوي:

كشفت النيابة العامة بالجيزة، تفاصيل التحقيقات في واقعة مقتل الطفلة "قمر محمد صابر" (7 سنوات) بمنطقة المنيب، قبل أن تصدر قرارها بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي تحقيقات النيابة، روى والد الطفلة "محمد صابر"، إنه منفصل عن زوجته منذ عام تقريبا، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالًا من طليقته تصرخ: "الحقنا يا محمد، البنت قتلوها في الشقة".

وأكمل الأب في تحقيقات النيابة، أنه توجه مسرعا إلى البيت: "ذهبت للمنزل ووجدت الشرطة، وقمر سايحة في دمها، والوجع كبير جدًا لا يوصف".

وتابع والد الضحية: "بنتي كانت نفسها في حاجات حلوة، وطلبت مني أن أحضر لها ولأختها الصغيرة مقرمشات وهدايا عند عودتي من العمل.. وعدتها أنني سأحضر لها الهدايا مساءً، لكنني لم أتمكن من رؤيتها، وتلقيت خبرها".

وأوضحت الأم أنها غادرت المنزل صباح يوم الواقعة متوجهة إلى عملها، تاركة ابنتيها داخل الشقة، وعند عودتها مساءً فوجئت بعثورها على جثمان ابنتها "قمر" داخل الغرفة، بينما كانت الطفلة الأخرى "فريدة" (4 سنوات) متواجدة بالشقة.

بدأت الواقعة بتلقي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء هاني شعراوي، يفيد ورود بلاغ إلى العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع الغرب، من أهالي المنطقة بالعثور على طفلة متوفاة داخل عقار سكني.

على الفور، انتقل المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى محل البلاغ لإجراء المعاينة الأولية والوقوف على ملابسات الواقعة.

وبالفحص المبدئي، تبين أن باب الشقة لم يكن مُحكم الإغلاق، مع سلامة جميع المنافذ وعدم وجود بعثرة بمحتويات المنزل. وعُثر على جثمان الطفلة "قمر محمد صابر" (7 سنوات) مسجاة على ظهرها أعلى سرير غرفتها، مرتدية كامل ملابسها (قميص كحلي وبنطال بني)، وكانت حافية القدمين.

ورصدت المعاينة وجود إصابات ظاهرية بالجثمان تمثلت في جرح غائر برسغ اليد اليمنى، وسحجة أعلى منطقة العانة، وسحجة بمنتصف الجبهة.

وأصدرت النيابة عدة قرارات عاجلة، شملت حبس المتهم، وهو فتى يبلغ من العمر 16 عامًا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان سلامة قواه العقلية والنفسية، وانتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفلة لبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة، وما إذا كانت هناك شبهة اعتداء جنائي آخر، وطلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وملابساتها، والاستماع إلى أقوال والدة الطفلة وشقيقتها الصغيرة كشاهد على الواقعة.