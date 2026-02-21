الشرع يعيّن مبعوثا رئاسيا لتنفيذ اتفاق الاندماج مع "قسد"

دمشق - (د ب أ)

كلف الرئيس السوري أحمد الشرع مبعوثا رئاسيا لتنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وقالت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية: "تكليف العميد زياد العايش مبعوثاً رئاسياً لتنفيذ اتفاق 29 يناير مع قسد وتحقيق الاندماج، بما يضمن تعزيز حضور الدولة وتذليل العقبات وتفعيل الخدمات الحكومية للمواطنين".

وكان العايش قد عُيّن برتبة عميد معاوناً لوزير الداخلية للشؤون المدنية في مايو 2025. وهو من مواليد عام 1987 قرية عرجة الجوالة بريف القامشلي بمحافظة الحسكة، يُعرف بلقب "أبو أسامة العز"، خريج معهد النفط في مدينة رميلان بالحسكة، ويحمل إجازة في الشريعة من جامعة الأوزاعي اللبنانية، وشهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إدلب.

ولعب دوراً هاماً في إدارة معسكرات هيئة تحرير الشام بوصفه عضواً للجنة المتابعة العامة، كما شغل منصبي المسؤول الإداري لجهاز الأمن العام، والمسؤول العام لإدارة الحواجز في إدلب، قبل أن يتولى إدارة الشؤون المدنية في وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ في إدلب.

وكان الرئيس السوري أصدر في 13 من الشهر الجاري مرسوماً بتعيين نور الدين أحمد عيسى محافظاً لمحافظة الحسكة، كما عيّن قبل ذلك قائداً للأمن العام في المحافظة.

ويشهد الاتفاق الموقع في 29 من الشهر الماضي تعثراً واضحاً وسط اتهامات من قبل الحكومة السورية لقوات قسد بتعطيل الاتفاق الذي من المفترض تنفيذ كل بنوده نهاية الشهر الجاري.

ووصل اليوم وفدٌ من الطيران المدني إلى مطار القامشلي تمهيداً لإعادة تشغيل المطار، وأعلن محافظ الحسكة فتح جميع الطرق المؤدية إلى مدينة الحسكة واستئناف الرحلات البرية بين الحسكة والمحافظات الأخرى.

وقالت مصادر في محافظة الحسكة إنه تم الإفراج اليوم عن 50 معتقلاً في سجون قسد.