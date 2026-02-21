إعلان

الرئاسة تنشر فيديو تكريم الرئيس السيسي للفريق أول عبد المجيد صقر

كتب : أحمد العش

10:41 م 21/02/2026
  عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حفل تكريم الفريق أول عبد المجيد صقر (1)
  • عرض 4 صورة
    حفل تكريم الفريق أول عبد المجيد صقر (2)
  • عرض 4 صورة
    حفل تكريم الفريق أول عبد المجيد صقر (3)

كتب – أحمد العش:
نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على فيسبوك، فيديو يظهر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو يشهد حفل تكريم الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع السابق، بحضور الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة الأفرع الرئيسية.
تفاصيل حفل تكريم الفريق أول عبد المجيد صقر
وأوضح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الفعاليات تضمنت عرض فيلم تسجيلي يستعرض إنجازات الفريق أول عبد المجيد صقر خلال فترة توليه المنصب.
وألقى الفريق أشرف سالم زاهر ، وزير الدفاع والانتاج الحربي، كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير للفريق أول عبد المجيد صقر على جهوده المخلصة وتفانيه في خدمة الوطن، مشيرًا إلى أن مسيرة العطاء في القوات المسلحة سلسلة متصلة يكمل فيها كل جيل ما بدأه سابقوه للحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية.

وأعرب الفريق أول عبد المجيد صقر، عن امتنانه للرئيس السيسي، وللقيادة العامة للقوات المسلحة على هذا التكريم، متمنيًا التوفيق للفريق أشرف سالم زاهر في حمل المسؤولية المقدسة، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل دائمًا نموذجًا فريدًا في التفاني والإخلاص لحماية الوطن وصون مقدراته.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي ثمن ما قدمه الفريق أول عبد المجيد صقر من جهود وطنية وأمانة في أداء مهامه للحفاظ على تراب مصر، مؤكدًا أن رجال القوات المسلحة دائمًا على قدر المسؤولية مهما تعاقبت الأجيال، وأن قوة الوطن تكمن في تلاحم مؤسساته وإخلاص قادته.

وأشاد الرئيس السيسي، بالدور الحيوي للقوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وشارك قادة القوات المسلحة في تناول وجبة الإفطار، قبل أن يقوم الرئيس السيسي بتكريم الفريق أول عبد المجيد صقر ومنحه نوط الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرًا لجهوده الوطنية.

وصدّق الرئيس السيسي، في ختام اللقاء، على تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر مساعدًا لرئيس الجمهورية.



