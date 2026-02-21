إعلان

قفزة في الذهب والبنك الأهلي يثبت الفائدة على الشهادات في ثالث أيام رمضان

كتب : ميريت نادي

10:53 م 21/02/2026

صعود الذهب وترامب يرفع الرسوم الجمركية

شهد ثالث أيام شهر رمضان بعض التطورات الاقتصادية المفاجئة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية الدولية، وهو ما كان له تأثير محدود على السوق المحلي.

ويقدم مصراوي في هذه النشرة أبرز الأخبار الاقتصادية العالمية والمحلية:

ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية العالمية إلى 15%

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه بعد أشهر عديدة من التفكير، سأرفع، اعتبارًا من الآن، الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% على الدول التي دأبت العديد منها على استغلال الولايات المتحدة لعقود دون أي عقاب (حتى توليتُ زمام الأمور!)، إلى المستوى المسموح به قانونا، وهو 15%".
ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية العالمية إلى 15%

قفزة جنونية في سعر الذهب اليوم والجرام يرتفع 200 جنيه

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 200 جنيه، خلال تعاملات السبت، مقارنة بمستواه في تعاملات أمس المسائية، يرجع ذلك إلي توقعات بضربة وشيكة لإيران من الولايات المتحدة الأمريكية، وحديث الرئيس ترامب عن رفع الضرائب الجمركية إلى 15% مقابل 10%.
وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6950 جنيها، مقابل 6750 جنيها بالأمس، بزيادة 200 جنيه.

قفزة جنونية في سعر الذهب اليوم والجرام يرتفع 200 جنيه.. ما الأسباب؟

البنك الأهلي يثبت سعر الفائدة على الشهادات رغم خفض المركزي 1%

قرر البنك الأهلي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة على شهادات الادخار للعائد الثابت والمتناقص دون تغيير، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الأخير، وفقًا لما صرح به محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك.

البنك الأهلي يثبت سعر الفائدة على الشهادات رغم خفض المركزي 1%

