أحمد كريمة: السلفية نسبوا إلى الله صفات لا تليق.. وخلافي معهم عقائدي

كتب- حسن مرسي:

10:57 م 21/02/2026

الدكتور أحمد كريمة

هاجم الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، التيار السلفي في حوار حاد، كاشفًا عن أسباب العداء بينه وبينهم، ومؤكدًا أن الخلاف معهم ليس شخصيًا بل عقائدي يتعلق بتصورهم لذات الله وصفاته.

وقال كريمة خلال حواره عبر قناة "الشمس"، إن سبب العداء بينه وبين التيار السلفي يعود إلى موقفه من بعض التيارات التي يرى أنها خرجت عن صحيح منهج الإسلام.

وأضاف أن رؤيته تجاه من وصفهم بـ"الخوارج" ومنهم "المتسلفة والإخوان والدواعش" تنطلق من كونه مسلمًا مطالبًا بالحفاظ على القواعد العملية للدين، معتبرًا أن ذلك من مهام أهل العلم الأساسية.

وأشار أستاذ الفقه المقارن إلى أن التيار السلفى نشأ فى سياقات تاريخية مرتبطة بالاستعمار البريطانى، منتقدًا استخدام مصطلح "السلف" كمنهج مستقل، ومؤكدًا من وجهة نظره أنه لا يستند إلى انتماء علمى صريح فى القرآن الكريم أو السنة النبوية كمسمى تنظيمى.

وتابع أن بعض المنتمين إلى الدعوة السلفية فى الإسكندرية يصرّحون بأن النبى محمد صلى الله عليه وسلم كان "سلفيًا"، معتبرًا أن هذا الطرح يسيء إلى الدين.

وكشف كريمة أن بعض من وصفهم بـ"السلفية الكاذبين" قاموا بتجسيم الله ونسبة صفات لله عز وجل لا تليق بجلاله، مؤكدًا ضرورة التصدى لهذه الأطروحات التي تخالف صحيح الدين.

وأضاف: "السلفية نسبوا إلى الله ما لا يليق"، موضحًا أنه سبق أن اقترح مصادرة بعض الكتب السلفية نابعًا من مسؤوليته العلمية وشعوره بأن ما يُنشر يتعارض مع صحيح الدين.

وأوضح أنه قام بتأليف أكثر من كتاب تناول فيه أفكار التيار السلفى بالنقد والتحليل، مشيرًا إلى أقوال منسوبة إلى أبو يعلى الحنبلى تتعلق بصفات إلهية، ومعتبرًا أن هذه الطروحات تمثل مخالفة عقدية يجب التصدى لها.

