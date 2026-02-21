حمادة فاروق يكشف: أعمل لـ12 ساعة يوميًا.. و"الراحة معرفهاش"

أكد رجل الأعمال حمادة فاروق، أنه ما زال يعمل من 10 إلى 12 ساعة يوميًا حتى الآن رغم مسيرته الطويلة، مشيرًا إلى أن هذا الجهد المتواصل هو ما يصنع النجاح الحقيقي.

وقال فاروق خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار" إنه لا يرى وقتًا للراحة أو التوقف عن العمل، موضحًا أن هدفه الدائم هو الاستعداد للاستثمارات الجديدة التي تشغل تفكيره باستمرار.

وأشار إلى أن إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، يعمل 12 ساعة يوميًا طوال 7 أيام في الأسبوع، مؤكدًا أن هذا النمط من العمل الدؤوب هو ما يصنع الفارق بين الناجحين وغيرهم.

وأضاف أن الروبوتات والتكنولوجيا الحديثة لا تقلل عدد العمال كما يعتقد البعض، بل تزيد الإنتاجية بشكل كبير جدًا، موضحًا أن بعض العمليات الصناعية التي كانت تستغرق 10 أيام في الماضي أصبحت تتم في ساعة واحدة فقط بفضل استخدام الروبوتات المتطورة.

وشدد على أن الثورات التكنولوجية السابقة زادت الكفاءة والإنتاجية دون أن تقضي على العمالة، بل غيرت طبيعة الوظائف ومتطلباتها بما يتناسب مع العصر الجديد.

وتابع أن الروبوتات البشرية قادمة لا محالة خلال السنوات القادمة، وأن التركيز يجب أن ينصب على ما يمكن للإنسان فعله بكفاءة أعلى عند التعامل مع هذه التكنولوجيا، موضحًا أن العالم لا يزال يحتاج إلى عمالة كبيرة في مجالات حيوية مثل التمريض والرعاية الصحية، ومؤكدًا أن الروبوت لن يحل محل الإنسان بشكل كامل بل سيغير دوره ويطور من قدراته ليصبح أكثر إنتاجية وفعالية.