كتب – سيد متولي

قد يكون الإحساس ببرودة القدمين أمرا مزعجا في أي وقت، لكنه يزداد إزعاجا عند الاستعداد للنوم، وتشير أبحاث علمية، إلى أن تدفئة القدمين قبل الخلود إلى النوم تعد وسيلة بسيطة لكنها فعالة لتحسين جودة النوم.

وبحسب موقع هيلث الطبي، يؤكد كينيث ديلر، أستاذ الهندسة الطبية الحيوية بجامعة تكساس، أن درجة حرارة الجسم تلعب دورًا أساسيا في تنظيم دورة النوم، موضحا أن الجسم ينام بصورة أفضل عندما تنخفض حرارة الأعضاء الحيوية، بينما تكون الأطراف دافئة.

وتظهر دراسات علمية امتدت لسنوات أن الأشخاص الذين يتمتعون بدفء أيديهم وأقدامهم يخلدون إلى النوم بشكل أسرع مقارنة بمن يعانون برودة الأطراف، ويرجع ذلك إلى أن الجسم يحتاج إلى خفض حرارته الداخلية لإرسال إشارة إلى الدماغ بموعد النوم، وهو ما يتحقق عبر تدفئة الأطراف.

فعندما تكون اليدان والقدمان دافئتين، يتدفق الدم بسهولة إلى الجلد، ما يساعد الجسم على التخلص من الحرارة الزائدة من مركزه، وبالتالي تنخفض درجة الحرارة الأساسية، فيستجيب الدماغ بالدخول في حالة النوم، وعلى العكس، فإن برودة الأطراف تعيق هذه العملية وتؤخر الاستغراق في النوم.

ويوصي الخبراء بعدة وسائل بسيطة لتدفئة القدمين قبل النوم، من بينها الاستحمام بماء دافئ لتنشيط الدورة الدموية، مع ضرورة تجنب الإفراط في الحرارة، كما يعد ارتداء جوارب قطنية أو صوفية مريحة الحل الأسهل.

اقرأ أيضًا:

سر ارتباط "الفول المدمس" بسحور رمضان.. مفاجأة

لماذا نشعر بالحرقان عند تناول الشطة؟

تأثير صادم على الدماغ.. تجنب هذا الطعام الشهير أول أيام رمضان

خطر خفي.. مكون أساسي في رمضان مدمر لكبدك وأنت لا تدري

مشروبات تدمر الدماغ.. احذرها في رمضان