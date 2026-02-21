"صدمة للجماهير".. مصدر يكشف مصير الشحات وكوكا مع الأهلي

فتح مسؤولي النادي الأهلي في الساعات الماضية، خط المفاوضات مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا، في ظل اقتراب انتهاء تعاقدهم بنهاية الموسم الجاري.

وكان النادي الأهلي كان قدم عروضًا على مدار الأوقات السابقة إلى الثنائي كوكا والشحات، لبحث إمكانية التوصل لاتفاق حول استمرارهما مع الفريق.

وفي هذا السياق، كشف مصدر بقطاع الكرة لمصراوي، أن الأهلي لم يغلق ملف التجديد مع أحمد نبيل كوكا وحسين الشحات، ويسعى مسؤولي النادي لعمل محاولة أخيرة مع أحمد نبيل كوكا وحسين الشحات في فترة التوقف المقبلة، بشهر مارس.

ووجه المصدر صدمة لجماهير الفريق، مؤكدًا أن المحاولة مع أحمد نبيل كوكا ربما أقرب لعدم النجاح، خاصة وأن اللاعب يمتلك عروضًا خارجية، ولديه رغبة في الاحتراف الخارجي.

أحمد نبيل كوكا كان قريبًا من الرحيل في فترة الانتقالات السابقة، حيث تلقى عرضًا من البرتغال، لكن الأمور التفاوضية لم تصل إلى مرحلة الاتفاق.