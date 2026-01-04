"الأكل الحجمي".. طريقة سحرية لخسارة الوزن

مع بداية كل عام، يحاول كثيرون إنقاص وزنهم، لكن الحميات القاسية غالباً ما تفشل لأنها تعتمد على تقليل الطعام والشعور الدائم بالجوع، ما يؤدي إلى التعب وفقدان الحماس.

خبراء التغذية يؤكدون أن المشكلة ليست في كمية الطعام، بل في نوعيته. فخفض السعرات بشكل كبير يجعل الجسم أبطأ ويزيد الإحساس بالجوع، وغالباً ما ينتهي الأمر بالإفراط في الأكل بعد فترة قصيرة.

الحل يكمن في أسلوب يُعرف باسم “الأكل الحجمي”، وهو يعتمد على تناول كميات أكبر من الأطعمة منخفضة السعرات، مثل الخضروات، والفواكه، والبقوليات، والحبوب الكاملة. بهذه الطريقة، يمكن الشعور بالشبع دون استهلاك سعرات عالية.

وتُعد الألياف العنصر الأهم في هذا النظام، إذ تساعد على الهضم، وتمنح إحساساً أطول بالامتلاء، وتدعم صحة الأمعاء. ورغم التوصيات بتناول 30 غراماً من الألياف يومياً، إلا أن كثيرين لا يحصلون على الكمية الكافية.

الأكل الحجمي لا يعني الحرمان، بل تنظيم الوجبة بشكل أفضل، بحيث تحتوي على خضروات أكثر، وبروتين مناسب، وأطعمة مشبعة بسعرات أقل.

ويمكن تطبيق هذا الأسلوب بسهولة، مثل اختيار الشوفان بدلاً من الحبوب السكرية، والسلطات بدلاً من السندويتشات، واستبدال الأرز بالعدس، والحلويات بالفشار.

بهذا النهج، يصبح فقدان الوزن أسهل وأكثر استدامة، دون جوع أو حرمان.