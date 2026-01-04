الجلوس قرب النوافذ.. كيف يفيد مرضى السكري؟

أظهرت دراسة هولندية أن التعرّض للضوء الطبيعي خلال النهار يساعد مرضى السكري من النوع الثاني على التحكم بشكل أفضل في مستويات السكر في الدم.

ما الذي يحدث؟

جسمنا يعمل وفق الإيقاعات اليومية (دورات 24 ساعة) التي تنظم العديد من العمليات الحيوية، بما في ذلك استقلاب الجلوكوز.

التعرض للضوء الاصطناعي ليلاً يمكن أن يرفع مستويات السكر.

الضوء الطبيعي، خصوصاً ضوء الشمس، يحسن استجابة الجسم للإنسولين.

الدراسة

شارك 13 مريضاً بالسكري من النوع الثاني بمتوسط عمر 70 عاماً، حيث أقاموا في غرف مزودة بنوافذ كبيرة للضوء الطبيعي نهاراً مع تقليل الإضاءة الاصطناعية مساءً، بحسب Naukatv.ru.

المجموعة الضابطة بقيت تحت إضاءة اصطناعية فقط.

النتائج: القيم الصحية للسكر (بين 4.4 و7.2 مليمول/لتر) ظلت 50% من الوقت عند التعرض للضوء الطبيعي، مقارنة بـ43% فقط تحت الإضاءة الاصطناعية.

الفوائد

الحفاظ على سكر مستقر يقلل من مخاطر مضاعفات القلب والأوعية الدموية.

الخلايا الحساسة للضوء في العين تستجيب بشكل خاص للضوء الطبيعي، ما يؤثر على تنظيم العمليات الاستقلابية في الجسم.