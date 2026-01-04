وصول 107 بطاقات تموين للمنتفعين في الوادي الجديد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن وصول 107 بطاقة تموين للمنتفعين بالمحافظة.

قالت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، إن البطاقات التي وصلت تشمل بطاقات " بدل تالف – بدل فاقد – فصل اجتماعي"، بواقع 44 بطاقة لمنتفعي مركز الخارجة، 43 بطاقة لمنتفعي مركز الداخلة، 9 بطاقات لمركز الفرافرة، 6 لمركز بلاط، 5 بطاقات لمركز باريس.

أضافت سلوى، أن البطاقات جرى توزيعها على مراكز وإدارات التموين الفرعية لتسليمها للمواطنين بشكل شخصي ومن خلال بطاقة الرقم القومي.