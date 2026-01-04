لماذا يجب شرب القهوة بلا إضافات؟

كشفت دراسة طبية أن إضافة السكر أو الحليب إلى القهوة قد تقلل من الفوائد الصحية المرتبطة بها، خصوصاً تقليل خطر الوفاة المبكرة.

الدراسة، التي نُشرت في مجلة Journal of Nutrition، حلّلت بيانات أكثر من 46 ألف شخص بالغ في الولايات المتحدة خلال الفترة من 1999 إلى 2018، وربطت عاداتهم في شرب القهوة بمعدلات الوفاة وأمراض القلب.

النتائج الرئيسية:

القهوة الصافية (سوداء أو مع إضافات محدودة: أقل من 2.5 جرام سكر وجرام واحد دهون مشبعة لكل كوب) مرتبطة بانخفاض خطر الوفاة المبكرة، خصوصاً عند شرب كوبين إلى ثلاثة يومياً، بحسب لينتا.رو.

إضافة كميات أكبر من السكر أو الحليب أو القشدة أضعفت أو ألغت هذا التأثير الإيجابي.

الفوائد تشمل كل من القهوة المحتوية على الكافيين والمنزوعة الكافيين، طالما الإضافات محدودة.