إعلان

المانجو مع البروبيوتيك.. وصفة طبيعية لتقليل الالتهابات وتحسين الذاكرة

كتب : مصراوي

12:00 م 04/01/2026

المانجو مع البروبيوتيك.. وصفة طبيعية لتقليل الالته

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أظهرت دراسة حديثة أن أكل المانجو يومياً مع مكملات البروبيوتيك يمكن أن يقلل الالتهابات ويحسن بعض الوظائف الإدراكية، خاصة لدى من يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

تفاصيل الدراسة

شملت الدراسة أشخاصاً تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً، قُسم المشاركون إلى مجموعتين: تناولوا 400 جرام من المانجو يومياً مع البروبيوتيك، كما تناولوا المانجو مع دواء وهمي.

النتائج

الأشخاص ذوو الوزن الزائد: انخفاض في مستويات الالتهاب TNF-α وتحسن طفيف في الذاكرة.

الأشخاص ذوو الوزن الطبيعي: تحسن في الانتباه وسرعة معالجة المعلومات.

السبب

يعود التأثير إلى مركبات البوليفينول (الجالوتينات) في المانجو، التي تعمل كمضادات أكسدة وتقلل الالتهابات، بحسب لينتا.رو.

في الأشخاص ذوي السمنة، البروبيوتيك يساعد على تحويل هذه المركبات إلى أشكال نشطة ويعزز الميكروبات المفيدة في الأمعاء مثل Lactobacillus وLachnospiraceae، مما يدعم المناعة والصحة العامة.

المانجو فوائد المانجو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية