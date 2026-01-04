المانجو مع البروبيوتيك.. وصفة طبيعية لتقليل الالتهابات وتحسين الذاكرة

أظهرت دراسة حديثة أن أكل المانجو يومياً مع مكملات البروبيوتيك يمكن أن يقلل الالتهابات ويحسن بعض الوظائف الإدراكية، خاصة لدى من يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

تفاصيل الدراسة

شملت الدراسة أشخاصاً تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً، قُسم المشاركون إلى مجموعتين: تناولوا 400 جرام من المانجو يومياً مع البروبيوتيك، كما تناولوا المانجو مع دواء وهمي.

النتائج

الأشخاص ذوو الوزن الزائد: انخفاض في مستويات الالتهاب TNF-α وتحسن طفيف في الذاكرة.

الأشخاص ذوو الوزن الطبيعي: تحسن في الانتباه وسرعة معالجة المعلومات.

السبب

يعود التأثير إلى مركبات البوليفينول (الجالوتينات) في المانجو، التي تعمل كمضادات أكسدة وتقلل الالتهابات، بحسب لينتا.رو.

في الأشخاص ذوي السمنة، البروبيوتيك يساعد على تحويل هذه المركبات إلى أشكال نشطة ويعزز الميكروبات المفيدة في الأمعاء مثل Lactobacillus وLachnospiraceae، مما يدعم المناعة والصحة العامة.