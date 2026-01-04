إعلان

اختفى قبل زفافه بيوم.. كواليس تغيب عريس أرض اللواء

كتب : صابر المحلاوي

04:30 م 04/01/2026

حفل زفاف - تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- صابر المحلاوي:
تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات منشور حول اختفاء عريس ليلة زفافه بمنطقة أرض اللواء، حيث خرج من منزله ولم يعد، وكان يتبقى على زفافه يوم واحد، ثم ذكرت أسرته أنه عاد للمنزل، ويتم الآن فحص أسباب اختفائه وعودته.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية استغاثة لأسرة العريس المتغيب قبل موعد زفافه بساعات.
وقالت أسرة الشاب في منشور على موقع "فيسبوك" إن نجلهم "محمد. م."، البالغ من العمر 31 عامًا، تغيب منذ ظهر يوم الأربعاء الماضي، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، أثناء توجهه إلى عمله، قبل يوم واحد فقط من موعد زفافه المقرر إقامته أمس الأول الخميس.
وأضافت الأسرة أن الشاب غادر منزله بمنطقة الصفطاوي بأرض اللواء، مرورًا بالطريق الدائري بالقرب من محطة قطار بشتيل، متجهًا إلى مقر عمله بشارع سليمان أباظة بمنطقة جامعة الدول العربية، مستقلًا سيارته الخاصة، لكنه لم يصل إلى وجهته ولم يعد إلى المنزل منذ ذلك الوقت.
وأشارت الأسرة إلى أن هاتفه كان مغلقًا منذ لحظة تغيبه، ولم يتمكن أي من أقاربه أو معارفه من التواصل معه، ما زاد من حالة القلق على سلامته.
وأكدت الأسرة أنها حررت محضرًا رسميًا بالواقعة، وأن الأجهزة الأمنية بدأت فحص ملابسات التغيب والبحث عنه.
ثم نشرت خطيبته وشقيقته منشورات حول عودته، مكتفيتان بذكر أنه تم العثور عليه، دون التطرق لمكان تواجده خلال الساعات الماضية، بينما ذكر منشور آخر أنه تم العثور عليه في حالة إعياء، ويحقق رجال المباحث حول مدى صحة ذلك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أرض اللواء الأجهزة الأمنية حفل زفاف فيسبوك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

جدل تعديلات الإيجار القديم.. محام يرد: هل يمكن إلغاء القانون؟- فيديو
مع استحقاق الـ 27% بالأهلي ومصر.. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية