بعد جدل ويزو.. أيهما أفضل التكميم أم الريجيم لخسارة الوزن الزائد؟

كتب - سيد متولي

جدل واسع أثارته الفنانة "ويزو"، بعد نشر صورة لها ظهرت فيها وكأنها خسرت الكثير من الوزن الزائد، ليتساءل متابعوها عن السبب وراء خسارتها هذا الكم من الوزن في وقت قياسي، هل هي عملية تكميم معدة أم اتباع نظام غذائي قاس؟.

وفي ظل الجدل الدائر، إليك الفارق بين عملية التكميم والالتزام بـ"الريجيم" في خسارة الوزن، بحسب موقعي health site، و clevelandclinic.

- تكميم المعدة

إجراء جراحي لتقليل حجم المعدة، ما يحد من كمية الطعام التي يمكن تناولها ويساعد على فقدان الوزن، عن طريق الشعور بالشبع بسرعة أكبر وبالتالي تقليل السعرات الحرارية المتناولة.

هل عملية تكميم المعدة آمنة؟

مخاطر جراحة تكميم المعدة أقل بكثير من مخاطر السمنة والأمراض المرتبطة بها، كما أن معدلات مضاعفاتها أقل من العمليات الجراحية الشائعة الأخرى، بما في ذلك استئصال المرارة واستبدال مفصل الورك، تُجرى معظم عمليات تكميم المعدة بتقنيات جراحية طفيفة التوغل، ما يعني ألمًا أقل وتعافيًا أسرع.

فوائد تكميم المعدة

فقدان الوزن بشكل كبير، خاصة في الأشهر الأولى بعد العملية.

المخاطر

يمكن أن تشمل مضاعفات التكميم: النزيف، العدوى، تسرب المعدة، وارتجاع المريء، مع الآثار الجانبية طويلة المدى مثل متلازمة التقيؤ الدوري، انسداد المعدة، وارتجاع المريء.

كم من الوزن قد تفقد مع عملية تكميم المعدة؟

يتراوح متوسط فقدان الوزن بين 25 و30% من وزن الجسم خلال أول سنة أو سنتين، قد تفقد أكثر أو أقل، حسب نمط حياتك بعد الجراحة، يستعيد بعض الأشخاص بعض الوزن ، ولكن متوسط فقدان الوزن الإجمالي من وزن الجسم يبقى ثابتًا على مدار خمس سنوات.

- الريجيم

الدايت أو الريجيم، هو نظام غذائي يتبعه الشخص لتقليل السعرات الحرارية التي يتناولها وبالتالي فقدان الوزن الزائد.

فوائد الريجيم

يحافظ على صحة البشرة والأسنان والعينين.

يدعم العضلات.

يعزز المناعة.

يقوي العظام.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ومرض السكري من النوع 2، وبعض أنواع السرطان.

يدعم الحمل الصحي والرضاعة الطبيعية.

يساعد الجهاز الهضمي على القيام بوظائفه.

يساعد على الحفاظ على وزن صحي.

مخاطر الريجيم

قد يسبب الريجيم بعض المخاطر مثل: فقدان بعض الفيتامينات والمعادن من الجسم، وضعف العظام، وتغيرات في المزاج، وإمكانية عودة الوزن المفقود بعد التوقف عن "الدايت"، كما قد تؤثر بعض الأنظمة الغذائية السريعة سلبًا على الصحة النفسية، وتزيد من خطر تطور اضطرابات الطعام.

نصائح مهمة قبل الالتزام بـ"الريجيم"

استشارة طبيب تغذية

قبل البدء بأي نظام غذائي، من الضروري استشارة أخصائي تغذية لتحديد النظام الغذائي المناسب لحالتك الصحية واحتياجاتك، ويجب اختيار نظام غذائي متوازن يشمل جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بكميات كافية.

الاهتمام بممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على حرق السعرات الحرارية والحفاظ على صحة الجسم.

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