فنانة عراقية تعلن اعتزالها وتوجه رسالة لزملائها

أعلنت الفنانة العراقية مينا نور الدين، عن اعتزالها التمثيل بشكل نهائي، بعد مشوار فني دام 9 سنوات.

وأعلنت مينا نور الدين، عبر خاصية القصص على حسابها في موقع " إنستجرام" عن قرارها وكتبت: "من اليوم ما رح أكون ضمن مجال الفن، اليوم انتهى مشواري الصغير بالوسط الفني كنت أتمنى أحقق كثير أمور ولكن ما باليد حيلة، أعتقد قدري موجود بعيد عن حلمي بالفن".

وتابعت: "أتمنى ما بيوم أسأت لأي شخص بالوسط ومثل ما دخلت بكل حب رح أخرج بنفس الطريقة، أتمنى لكل زملائي التوفيق والنجاح في مسيرتهم الفنية، ادعوا لي دائمًا، كما أتمنى أن تكون الأعمال القليلة التي قدمتها، لا تجعلكم تنسوني".

وبدأت مينا نور الدين مشوارها، بعد دراستها الإعلام، وعملت مراسلة في قناة "NRT عربية، وطرحت كليب غنائي بمشاركة الفنان محمد المسار.

وشاركت الفنانة العراقية، في عدة مسلسلات، منها "ولاية بطيخ"، و"بنج عام"،و "غايب في بلاد العجايب"، و "العدلين"، و"بنات صالح"، و "محتوى خابط"، و "مستر أمبير"، و"عسل مسموم" ، و "الآم طليعة".