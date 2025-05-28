لخسارة الوزن.. ما التوقيت الأمثل للمشي؟

يُعد المشي من أبسط وأسهل التمارين التي تساهم في فقدان الوزن وتحسين الصحة العامة، لكن يبقى السؤال: هل من الأفضل المشي في الصباح أم المساء؟

الإجابة تعتمد على عدة عوامل، منها أهدافك الصحية، نمط حياتك، ومدى التزامك بالروتين الرياضي.

إليك مقارنة شاملة لمساعدتك في اتخاذ القرار المناسب:

المشي في الصباح.. بداية يومك بنشاط وحيوية

تحفيز الأيض: المشي في الصباح الباكر، خاصة قبل الإفطار، يساعد على تنشيط عملية حرق الدهون المخزنة في الجسم.

صفاء الذهن: يعزز إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، مما يجعلك تبدأ يومك بتركيز وحالة مزاجية أفضل.

الالتزام: مناسب لمن يرغبون في الالتزام بروتين ثابت قبل انشغالات اليوم.

المشي في المساء.. استرخاء بعد يوم طويل

بعد يوم طويل، يقدم المشي المسائي فرصة مثالية للحفاظ على صحة الجسم وراحته، مثل:

تقليل التوتر: المشي بعد انتهاء التزامات اليوم يساعد على تفريغ الضغوط وتهدئة الأعصاب.

تحسين الهضم: مثالي بعد تناول العشاء لتحسين الهضم وتخفيف الشهية الليلية التي قد تعيق خسارة الوزن.

الأجواء الهادئة: مناسب لمن يفضلون ممارسة الرياضة في أجواء هادئة بعيداً عن صخب النهار.

من الأفضل لفقدان الوزن

علمياً، لا يوجد فرق كبير في عدد السعرات المحروقة بين المشي الصباحي والمسائي. الأهم هو الانتظام والاستمرارية.

أفضل التوقيتات للمشي بحسب الخبراء

الصباح: بين 5:30 و6:30 صباحاً، للاستفادة من برودة الجو ونقاء الهواء.

المساء: بين 6:00 و8:00 مساءً، بعد وجبة خفيفة أو عشاء خفيف.

الخلاصة: استمرارية المشي أهم من توقيته

إذا استطعت، حاول الجمع بين المشي الصباحي والمسائي، فالمشي صباحاً يمنح الطاقة والحيوية، ومساءً يساعد على النوم بهدوء ويخفف التوتر.