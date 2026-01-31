صيام رمضان فرصة للعبادة والصحة، لكن لمرضى الضغط والسكر يجب اختيار الأطعمة بعناية لأن بعض الأصناف يمكن أن ترفع مستويات السكر أو تزيد الضغط بسهولة، مما يؤثر على الصحة العامة خلال الشهر الكريم.

إليك أبرز الأطعمة الغير صالحة للتناول وفقا لموقع "Verywell Health".

الأطعمة المُصنعة

الأطعمة المصنعة مثل الوجبات الجاهزة والحساء المعلب مليئة بالصوديوم والمواد الحافظة التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة مقاومة الإنسولين.

اللحوم المُعالجة والماكولات المُدخنة

السجق، لحم البقر المُعالج وغيرها تحتوي على نسب عالية من الملح والدهون غير الصحية، مما يفاقم ارتفاع الضغط ويؤثر على السكر.

الحلويات العالية بالسكر

الحلويات، الكعك والمشروبات المحلاة تسبب ارتفاعاً سريعاً في مستوى السكر بالدم وهي غير مناسبة لمرضى السكري.

الخبز الأبيض والنشويات المكرّرة

الخبز الأبيض، الأرز المكرر والمكرونة المكرّرة ترفع مستوى السكر بسرعة لأنها سريعة الهضم وتفتقر للألياف.

المشروبات الغازية والعصائر المُحلاة

هذه المشروبات تحتوي على سكر مضاف بكميات كبيرة مما يرفع السكر في الدم ويؤثر سلباً على الوزن وضغط الدم.

الأطعمة عالية الملح مثل المخللات

المخللات والزيتون المملّح تُحمل كميات كبيرة من الصوديوم الذي يربك توازن السوائل في الجسم ويؤدي لارتفاع الضغط.

الألبان كاملة الدسم

منتجات الألبان كاملة الدسم تحتوي على دهون مشبعة تزيد من مقاومة الإنسولين وتؤثر على مستويات السكر وكذلك الضغط.

الحلويات ذات الدهون المُضافة

بعض الحلويات تكون غنية بالسكر والدهون معاً مثل الآيس كريم، ما يجعلها ترفع مستويات السكر وتؤثر على الصحة القلبية.

