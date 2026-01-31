أطعمة "تغذي العقل".. ماذا تأكل لتحسين الذاكرة والتركيز؟

لا يرتبط صفاء الذهن والقدرة على التركيز بالنوم الجيد فقط، فالغذاء أيضا يلعب دورا مهما في دعم وظائف المخ، خاصة الأطعمة الغنية بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة.

ووفقا لموقع نوفوستي، أكدت الدكتورة غالينا فولكوفا، خبيرة التغذية، أن بعض المجموعات الغذائية تساعد على تقوية الوظائف الإدراكية وتحسين الذاكرة وزيادة القدرة على التركيز، دون أن تكون "وصفة سحرية" للذكاء.

وتوضح فولكوفا أن أداء المخ يعتمد بشكل مباشر على تدفق الدم إليه وعلى مستوى الغلوكوز في الجسم، مشيرة إلى أنه لا يوجد طعام واحد يجعل الإنسان أكثر ذكاء، لكن هناك أطعمة تدعم الدماغ وتساعده على العمل بكفاءة أعلى.

قائمة الأطعمة التي تغذي العقل

1- الأسماك

بحسب خبيرة التغذية، تعد الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والرنجة من أهم مصادر أوميغا-3، وهو عنصر أساسي يدخل في تركيب أغشية الخلايا العصبية.

وتشير إلى أن هذا النوع من الدهون الصحية يرتبط بـ:

-تحسين الذاكرة

-زيادة التركيز

-تقليل خطر التراجع الإدراكي مع التقدم في العمر

2- التوت البري

تحتوي على مركبات الفلافونويد، التي تساعد على تحسين الدورة الدموية الدقيقة داخل الدماغ وتقلل من الإجهاد التأكسدي، وهو أحد العوامل المرتبطة بضعف الوظائف الإدراكية.

3- الحبوب الكاملة

تساعد على الحفاظ على استقرار مستوى الجلوكوز في الدم، وهو ما ينعكس على الأداء الذهني، لأن الجلوكوز يعد المصدر الرئيسي لطاقة الدماغ.

4- الخضراوات الورقية

تحتوي الخضراوات الورقية الخضراء على حمض الفوليك وفيتامين K، وهما عنصران يرتبطان بتحسين الذاكرة وسرعة التفكير، مثل:

-السبانخ

-الجرجير

-البروكلي



5- الجوز والمكسرات

ولتعزيز ما يعرف بـ"مرونة الدماغ العصبية"، توصي الطبيبة بإضافة المكسرات، خصوصا الجوز، لأنه غني بـ:

-دهون صحية

-فيتامين E

-مضادات أكسدة