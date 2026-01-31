قشر الموز.. 5 استخدامات يومية قد تفاجئك

عادة ما يرمى قشر الموز بعد تناول الثمرة، لكن الحقيقة أن له فوائد متعددة يمكن استغلالها في الحياة اليومية، سواء للبشرة أو المنزل أو الحديقة-

وفقا لما ذكره موقع Healthline، إليك أبرز استخدامات قشر الموز:

1- ترطيب البشرة وتخفيف الالتهابات

يمكن فرك الجزء الداخلي من القشر على الجلد لترطيب البشرة وتهدئة الاحمرار أو الحكة الناتجة عن الالتهابات الطفيفة أو البثور.

2- تبييض الأسنان بشكل طبيعي

يحتوي قشر الموز على مواد تساعد على تقليل البقع وتحسين لون الأسنان تدريجيا عند فركه على السطح الخارجي للأسنان بانتظام.

3- تلميع الأحذية والمعادن

الجزء الداخلي من القشر يعمل كمادة طبيعية لتلميع الأحذية الجلدية أو أدوات الفضة، ليمنحها لمعانا دون استخدام مواد كيميائية.

4- سماد طبيعي للنباتات

يمكن استخدام القشر كسماد غني بالبوتاسيوم والفوسفور لتعزيز نمو النباتات والزهور، ما يجعله بديلا صديقا للبيئة عن الأسمدة الكيميائية.

5- تخفيف آلام الجلد

يستخدم القشر لتلطيف لدغات الحشرات أو التهيجات الجلدية، حيث يساعد على تهدئة الألم وتقليل الاحمرار.