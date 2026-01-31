ألم الرقبة والكتف.. 5 أسباب شائعة وراء المشكلة

يعاني الكثيرون من آلام الرقبة والكتف في الوقت نفسه، سواء بعد حركة خاطئة أو إرهاق تدريجي.

وبحسب موقع petersenneurospine، هناك عدة أسباب محتملة وراء اجتماع ألم الرقبة والكتف، أبرزها 5 أسباب شائعة:

إجهاد العضلات

عضلات الرقبة والكتف مرتبطة ببعضها بشكل مباشر، لذا فإن أي إجهاد، مثل التمارين العنيفة أو حمل أشياء ثقيلة، قد يسبب ألما وتيبسا في المنطقتين.

وضعية الجلوس الخاطئة

الجلوس لفترات طويلة أمام المكتب أو الهاتف، أو القيادة بوضعية غير صحيحة، يضغط على العضلات ويسبب ألم الرقبة والكتف وأعلى الظهر مع مرور الوقت.

فتق فقرات الرقبة "الانزلاق الغضروفي"

الانزلاق الغضروفي يحدث عند ضغط أحد الأقراص على الأعصاب، مما يؤدي إلى ألم يمتد للكتف والذراعين، وقد يصاحبه وخز أو ضعف في العضلات.

ثني الرقبة المفاجئ

الاصطدامات المفاجئة أو الحوادث الرياضية قد تسبب تمددا زائدا للأعصاب بين الرقبة والكتفين، مع ألم يشبه الصدمة ووخز أو خدر في الذراع.

داء الفقار العنقي "خشونة فقرات الرقبة"

التآكل التدريجي لغضاريف الرقبة مع العمر قد يؤدي لالتهاب أو ضغط على الأعصاب، مما يسبب ألما يمتد من الرقبة إلى الكتف ويعيق الحركة.