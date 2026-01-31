وظائف جديدة في 8 وزارات ومؤسسات حكومية - تفاصيل

كتب- محمد سامي:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المُهندس حاتم نبيل، عن عدة مسابقات جديدة خلال الفترة المقبلة، لشغل عدد من الوظائف التعليمية في عدد من الوحدات بالجهاز الإداري للدولة.

وتشمل الوظائف الجديدة، وفق بيان الجهاز، ما يلي:

- الأزهر الشريف.

- وزارة المالية.

- وزارة الأوقاف.

- وزارة الصناعة وعدد من الجهات التابعة لها.

- الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

- الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.

- الهيئة العامة للنقل النهري.

- مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل.

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالراغبين في العمل بالجهاز الإداري للدولة، متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

