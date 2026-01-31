إعلان

مصر تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة

كتب : مصراوي

04:42 م 31/01/2026

وزارة الخارجية المصرية

مصراوي

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها السبت: "تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. والتي أدت إلى استشهاد 25 فلسطينيا، بما يؤجج الأوضاع ويقوض الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة واستعادة الاستقرار، في وقت تتكاتف فيه الأطراف الإقليمية والدولية نحو إنجاح المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803".

وأكدت مصر في بيانها الصادر عن وزارة الخارجية وشؤون المصريين بالخارج، أن الانتهاكات المتكررة تمثل تهديدًا مباشرًا للمسار السياسى، وتعرقل الجهود المبذولة لتهيئة المناخ الملائم للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا في قطاع غزة على الصعيدين الأمني والإنساني.

وناشدت مصر جميع الأطراف الالتزام الكامل بمسئولياتها في هذه المرحلة الدقيقة، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، بما يسهم في الحفاظ على وقف إطلاق النار واستدامته، وتجنب أي إجراءات من شأنها تقويض المسار القائم، وتهيئة الظروف المواتية للمضي قدمًا نحو بدء مرحلة التعافي المبكر وعملية إعادة الإعمار.

