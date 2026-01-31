أول تعليق من ياس توروب بعد تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري الأبطال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي غدا الأحد، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

وتقام مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الكونفدرالية، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية.

وأعلن معتمد جمال المدير الفني للزمالك منذ قليل عن قائمة الفريق لخوض المباراة، وشهدت غياب العديد من اللاعبين، ومن بينهم عمر جابر قائد الفريق ونجم الوسط محمد شحاتة.

غيابات الزمالك أمام المصري

ويفتقد الزمالك في مباراة المصري البورسعيدي غدا، لكل من، محمود جهاد، أحمد ربيع، أحمد فتوح، محمد شحاتة، عمر جابر وعمرو ناصر، بسبب الإصابة.

وفي المقابل يغيب عن مباراة الزمالك غدا أمام المصري، الظهير الأيسر محمود بنتايك لعدم الجاهزية الفنية، بالإضافة إلى الثنائي محمد عواد وسيف فاروق جعفر لأسباب فنية.

مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية

ويشارك الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كل من: "المصري البورسعيدي، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو الزامبي".

ويدخل نادي الزمالك مباراة المصري البورسعيدي غدا، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، فيما يحتل المصري صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.

