مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

1 1
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

0 0
21:00

شبيبة القبائل

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 4
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

3 2
19:30

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

نيوكاسل

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

37 24
16:00

تونس

جميع المباريات

إعلان

"بينهم عواد وشحاتة".. الغيابات تضرب الزمالك قبل مباراة المصري في الكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

08:58 م 31/01/2026 تعديل في 09:42 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الزمالك
  • عرض 10 صورة
    الزمالك
  • عرض 10 صورة
    الزمالك
  • عرض 10 صورة
    الزمالك
  • عرض 10 صورة
    الزمالك أمام بتروجيت في الدوري المصري
  • عرض 10 صورة
    الزمالك أمام بتروجيت في الدوري المصري (6)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك أمام بتروجيت في الدوري المصري (2)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك أمام بتروجيت في الدوري المصري (1)
  • عرض 10 صورة
    صورة أرشيفية من مباراة الزمالك وبتروجيت (2) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي غدا الأحد، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

وتقام مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الكونفدرالية، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية.

وأعلن معتمد جمال المدير الفني للزمالك منذ قليل عن قائمة الفريق لخوض المباراة، وشهدت غياب العديد من اللاعبين، ومن بينهم عمر جابر قائد الفريق ونجم الوسط محمد شحاتة.

غيابات الزمالك أمام المصري

ويفتقد الزمالك في مباراة المصري البورسعيدي غدا، لكل من، محمود جهاد، أحمد ربيع، أحمد فتوح، محمد شحاتة، عمر جابر وعمرو ناصر، بسبب الإصابة.

وفي المقابل يغيب عن مباراة الزمالك غدا أمام المصري، الظهير الأيسر محمود بنتايك لعدم الجاهزية الفنية، بالإضافة إلى الثنائي محمد عواد وسيف فاروق جعفر لأسباب فنية.

مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية

ويشارك الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كل من: "المصري البورسعيدي، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو الزامبي".

ويدخل نادي الزمالك مباراة المصري البورسعيدي غدا، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، فيما يحتل المصري صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.

أقرأ أيضًا:

أبو المعاطي زكي يكشف كواليس تتويج منتخب مصر بالثلاثية التاريخية مع حسن شحاتة

أول تعليق من ياس توروب بعد تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري الأبطال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك الزمالك والمصري البورسعيدي قائمة الزمالك لمواجهة المصري كأس الكونفدرالية الأفريقية موعد مباراة الزمالك والمصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحسبا لهجوم أمريكي.. إيران تجهز مواقف سيارات ومحطات مترو لاستخدامها كملاجئ
شئون عربية و دولية

تحسبا لهجوم أمريكي.. إيران تجهز مواقف سيارات ومحطات مترو لاستخدامها كملاجئ
الدخان يغطي الطريق الدولي.. حريق هائل بمصنع جبس في جنوب سيناء -صور
أخبار المحافظات

الدخان يغطي الطريق الدولي.. حريق هائل بمصنع جبس في جنوب سيناء -صور
بريطانيا.. آلاف يتظاهرون في لندن تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على غزة- فيديو
شئون عربية و دولية

بريطانيا.. آلاف يتظاهرون في لندن تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على غزة- فيديو
مصدر يكشف سبب حريق مصنع الجبس فى جنوب سيناء -صور
أخبار المحافظات

مصدر يكشف سبب حريق مصنع الجبس فى جنوب سيناء -صور
سر "الشيخوخة الخارقة".. دراسة تكشف أسباب احتفاظ بعض كبار السن بقدرات عقلية
علوم

سر "الشيخوخة الخارقة".. دراسة تكشف أسباب احتفاظ بعض كبار السن بقدرات عقلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين للخطر
مصر تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة