أحمد موسى يهنئ منتخب اليد بعد التتويج الأفريقي للمرة العاشرة

كتب : داليا الظنيني

09:28 م 31/01/2026

أحمد موسى

هنأ الإعلامي أحمد موسى، منتخب مصر الوطني لكرة اليد، بعد تتويجه بلقب بطولة أمم أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والرابعة على التوالي، وذلك عقب فوزه الكبير على نظيره التونسي في المباراة النهائية.

وقال موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "مبروك لرجالة المنتخب الوطني، أنت عندك منتخب قوي جدًا، ولديك الثقة في الفوز بالمباراة والبطولة، المنتخب النهارده فاز على منتخب تونس القوي في المباراة النهائية بفارق 13 هدف، مليون مبروك وقبلة لكل الرجالة".

وتابع الإعلامي المصري مؤكدًا على قوة المنظومة الرياضية المصرية في كرة اليد، قائلاً: "عندنا منظومة قوية جدًا في كرة اليد منذ 30 عامًا، والنهاردة المنتخب بيقدم مستوى عالي، ده الجيل الذهبي لكرة اليد المصرية"، قبل أن يوجه تحديًا طموحًا للفريق، معلنًا: "إحنا ناقصنا ميدالية أولمبية وبطولة كأس العالم، نفتخر برجالتنا على انتصاراتهم".

وأشار أحمد موسى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد هنأ بدوره أبطال المنتخب، وقال إنه "فخور برجال اليد على انتصارهم وإسعادهم الشعب المصري".

ولم ينسَ الإعلامي رائد هذه المنظومة الناجحة، فقال: "الدكتور حسن مصطفى أول من وضع البداية في منظومة اليد المصرية، وحاليًا رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد".

وأشاد بالأداء البطولي للاعبين الفرديين، مخاطبًا حارس المرمى علي محمد والنجم العالمي يحيى خالد.

أحمد موسى منتخب مصر الوطني لكرة اليد بطولة أمم أفريقيا

