متحديا ترامب.. الإطار التنسيقي بالعراق يؤكد تمسكه بترشيح نوري المالكي

كتب : محمود الطوخي

09:30 م 31/01/2026 تعديل في 09:55 م

أكد الإطار التنسيقي في العراق، السبت، أن اختيار رئيس مجلس الوزراء يمثل شأنا دستوريا عراقيا خالصا، مجددا تمسكه بنوري المالكي مرشحا وحيدا لرئاسة الوزراء.

وأوضحت الدائرة الإعلامية للإطار، في بيان عقب اجتماعها الدوري رقم 261 الذي عُقد في مكتب المالكي، أن عملية اختيار رئيس الحكومة تتم وفق آليات العملية السياسية والمصلحة الوطنية "بعيدا عن الإملاءات الخارجية".

وشدد البيان الذي نقلته وكالة الانباء العراقية "واع"، على أن العراق "دولة مؤسسات قادرة على إدارة استحقاقاتها السياسية وفق الدستور وإرادة ممثلي شعبه".

وأشار الإطار التنسيقي، إلى حرصه على بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة، قائمة على "الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

ودعا البيان، كافة الأطراف إلى احترام التوقيتات الدستورية والالتزام بالمواعيد المحددة، مع بذل أقصى الجهود للوصول إلى حلول ترضي الجميع.

وقبل أيام، علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على التقارير التي تفيد باحتمال إعادة تنصيب نوري المالكي رئيسا للوزراء في العراق، معتبرا ذلك "خيارا سيئا للغاية".

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" "في المرة الأخيرة التي كان فيها نوري المالكي في السلطة بالعراق انزلقت البلاد إلى الفقر والفوضى العارمة ولا ينبغي السماح بأن يحدث ذلك مجددا".

وحذّر ترامب، من أنه في حال المالكي رئيسا للوزراء فلن تقدم الولايات المتحدة المساعدة للعراق بسبب سياساته وأيديولوجياته المجنونة، مشيرا إلى أنه إذا لم تقدم أمريكا المساعدة للعراق فلن تكون أمامه أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية، وفق تعبيره.

واختتم ترامب منشوره بعبارة: "اجعل العراق عظيما مرة أخرى".

