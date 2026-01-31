إعلان

الدخان يغطي الطريق الدولي.. حريق هائل بمصنع جبس في جنوب سيناء -صور

كتب : مصراوي

09:04 م 31/01/2026
جنوب سيناء - رضا السيد:

شب حريق هائل، داخل مصنع للجبس بمدخل مدينة أبوزنيمة التابعة لمحافظة جنوب سيناء، وسط استنفار أمني وجهود مكثفة لمنع امتداد النيران.

وفوجئ أهالي المدينة والمسافرون على الطريق الدولي الساحلي بتصاعد كثيف لألسنة النيران وسحب الدخان من داخل المصنع الواقع في منطقة صحراوية استراتيجية بمدخل المدينة.

وأفاد شهود عيان بأن الأدخنة الكثيفة غطت مساحات واسعة من الطريق الدولي، مما أدى إلى حجب الرؤية جزئياً أمام قائدي المركبات، وسط حالة من التأهب بين المارة.

وكان مدير أمن جنوب سيناء، تلقى إخطاراً يفيد بنشوب الحريق، وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية لمحاصرة النيران ومنع خطر انتشارها في المنطقة الصحراوية المحيطة.

ويبذل رجال الإطفاء جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة حتى تمت السيطرة على مصدر النيران، وتباشر القوات أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الحريق، فيما تجري المعاينة الأولية للوقوف على أسباب الحادث وتقدير حجم الخسائر، مع عودة تدريجية لوضوح الرؤية على الطريق الساحلي.

