أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، موافقتها على عدة صفقات عسكرية محتملة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة إجمالية تتجاوز 7.8 مليار دولار، تشمل أنظمة دفاعية متطورة وصواريخ جو-جو.

ووافقت الخارجية الأمريكية، على بيع محتمل لنظام راداري بعيد المدى متكامل مع دفاعات للمناطق عالية الارتفاع للإمارات، بقيمة تصل إلى 4.5 مليار دولار.

كما تمت الموافقة على بيع محتمل لنظام متكامل لمواجهة الطائرات المسيرة الصغيرة والبطيئة والمنخفضة والمثبتة في موقع ثابت، بقيمة 2.1 مليار دولار.

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، بالإضافة إلى ذلك، على بيع محتمل لصواريخ جو-جو متقدمة ومتوسطة المدى للإمارات، بقيمة 1.22 مليار دولار.