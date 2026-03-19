أُجبرت طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-35 على إجراء هبوط اضطراري في قاعدة جوية أمريكية بالشرق الأوسط، بعد أن تعرضت لإطلاق نار يُعتقد أنه إيراني، في حادث قد يمثل تصعيدًا مهمًا في الحرب المستمرة.

وأفاد مصدران مطلعان لشبكة سي إن إن الأمركية، أن طائرة من الجيل الخامس أصيبت أثناء مهمة قتالية فوق إيران، ما يفتح احتمال أن تكون طهران قد نجحت في استهداف طائرة أمريكية لأول مرة منذ بدء النزاع.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) الحادث، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تعمل فوق إيران عندما اضطرت للهبوط.

وقال الكابتن تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية: "الطائرة هبطت بأمان، والطيار في حالة مستقرة. هذا الحادث قيد التحقيق".

طائرة متقدمة في التخفي

ويعد هذا التطور لافتًا نظرًا لقدرات الطائرة المتقدمة في التخفي، المصممة لتجنب الرادارات وأنظمة الدفاع الجوي. وإذا تم التأكد من الحادث، سيكون ذلك أول مرة تصيب فيها إيران طائرة أمريكية منذ بدء الحرب في أواخر فبراير، ما قد يشير إلى تحول في مسار العمليات العسكرية وفقا لما نشرته وسائل إعلام أمريكية في تقارير لها.

وقد استخدمت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل طائرات F-35 على نطاق واسع في العمليات ضد إيران، لأغراض الضربات الدقيقة ومهام الاختراق العميق. وتبلغ تكلفة الطائرة الواحدة أكثر من 100 مليون دولار، ما يجعل أي ضرر أو فقدان لها أمرًا بالغ الأهمية.

ويأتي الحادث بينما يواصل كبار المسؤولين الأمريكيين إظهار الثقة في الحملة العسكرية. وقال وزير الدفاع بيت هيجسيث صباح الخميس، إن الولايات المتحدة "تنتصر بشكل حاسم" وإن الدفاعات الجوية الإيرانية قد تم "تسويتها بالكامل".

مواصفات طائرة F-35

طائرة مقاتلة من الجيل الخامس، مصممة لتجنب الرادارات، ما يصعّب على الدفاعات الجوية اكتشافها وتعقبها.

هي أيضًا مقاتلة متعددة المهام، وتُستخدم في السيطرة الجوية، الضربات الدقيقة، الاستطلاع، والحرب الإلكترونية. كما أنها تمتلك حساسات متقدمة ودمج بيانات، و توفر للطيارين صورة شاملة لساحة المعركة في الوقت الفعلي.

وتستخدم طائرات إف 35 من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل، وهي طائرات ذات تكلفة عالية وقيمة كبيرة، حيث تبلغ الطائرة الواحدة أكثر من 100 مليون دولار، مما يجعل أي ضرر أو فقدان لها أمرًا مهمًا جدًا.

ومن جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني في بيان إنه "استهدف وألحق أضرارًا جسيمة" بطائرة مقاتلة من طراز F-35 كانت تحلق فوق المجال الجوي الإيراني وسط البلاد، مشيرًا إلى "تحسينات فعّالة وموجهة في شبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد".