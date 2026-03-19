تعرضت طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-35 لإطلاق نار من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية أثناء قيامها بمهمة فوق الأراضي الإيرانية، مما اضطر الطيار إلى إجراء هبوط اضطراري في قاعدة عسكرية بالشرق الأوسط.

وكشف مسؤول أمريكي مطلع، بأن طائرة مقاتلة من طراز F-35 تابعة للقوات الأميركية أجرت هبوطًا اضطراريًا اليوم في أحد القواعد الجوية الإقليمية بالشرق الأوسط، بعد تعرضها لما يُعتقد أنه إطلاق نار من العدو أثناء مهمة قتالية فوق إيران.

وقال الكابتن تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، في بيان رسمي: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن طائرة F-35 نفذت هبوطًا اضطراريًا في قاعدة أميركية إقليمية بعد قيامها بمهمة قتالية فوق إيران".

وأضاف هوكينز: "هبطت الطائرة بأمان، ويُذكر أن حالة الطيار مستقرة ,هذا الحادث قيد التحقيق حاليًا لمعرفة ملابساته وتحديد سبب الطوارئ أثناء الطيران".