أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، موافقتها على مبيعات عسكرية محتملة لكل من الكويت والإمارات العربية المتحدة والأردن.

وتشهد المنطقة حالة من عدم الاستقرار نتيجة تصاعد المواجهات بين إيران وعدد من الأطراف الإقليمية.

يذكر أن وزارة الدفاع القطرية، أعلنت عن تعرض دولة قطر لهجوم بصواريخ باليستية أطلقت من إيران، مستهدفةً مدينة رأس لفان الصناعية.

وأفادت الوزارة بأن الهجوم أسفر عن وقوع أضرار في بعض المنشآت داخل المدينة الصناعية، دون الإشارة إلى وقوع إصابات بشرية حتى الآن، فيما تواصل الجهات المعنية تقييم حجم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت والمواطنين.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا متزايدًا في التوترات الإقليمية، وسط مراقبة دولية حثيثة لتداعيات الهجوم على الاستقرار والأمن في الخليج العربي.