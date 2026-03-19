مع دخول عيد الفطر، يعود الفسيخ ليتصدر موائد المصريين كواحدة من أشهر الأكلات المرتبطة بالمناسبة، إلا أن الإقبال الكبير عليه يقابله مخاطر صحية محتملة في حال سوء الاختيار أو التخزين، ما يجعل الوعي بأسس الشراء ضرورة لا غنى عنها.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري بسوهاج، عن مجموعة من التفاصيل المهمة التي يغفل عنها كثيرون عند شراء الفسيخ، مؤكدا أن هناك فروقا جوهرية يجب الانتباه لها لضمان سلامة المنتج وجودته.

هل يفرق حجم السمكة في جودة الفسيخ؟

وأوضح حمدي، في تصريحاته لـ "مصراوي"، أن البائع غالبا ما يعرض على المشتري الاختيار بين السمك كبير الحجم أو المتوسط والصغير، وهو ما يعكس اختلافا في النوع:

- السمك كبير الحجم يعرف بـ"الدكر"، ويتميز بوجود أسنان واضحة في الفم، ويحتوي على كمية أكبر من اللحم.

- أما السمك المتوسط أو الصغير فهو "أنثى"، ويتميز ببطن عريضة وخلو الفم من الأسنان، ويكون نسيجه أكثر طراوة.

وأشار إلى أن الاختيار بينهما يعود إلى تفضيل المستهلك، حيث يفضل البعض اللحم الأكثر في الدكر، بينما يميل آخرون إلى نعومة نسيج الأنثى.

كيف تميز بين الفسيخ الجيد والفاسد؟

وحذر مدير الطب البيطري من عدد من العلامات التي يجب الانتباه لها أثناء الشراء، أبرزها:

الملمس



السمكة الجيدة يجب أن تكون متماسكة، ليست طرية بشكل مبالغ فيه ولا جافة لدرجة التفتت.

الرائحة



الرائحة الطبيعية للفسيخ مقبولة، أما النفاذة الحادة التي تسبب نفورا فهي دليل واضح على الفساد.

سهولة التقطيع



إذا كانت السمكة تتفكك بسهولة أو يخرج شوكها دون مقاومة، فهذا مؤشر على عدم صلاحيتها.

لون اللحم



اللون الأحمر دليل جودة، بينما يشير اللون الداكن أو الأسود إلى فساد المنتج.

